Ouverture d'une enquête pour homicide volontaire après la mort d'un routier sur une aire de l'A28

C'est sur cette aire de repos de l'autoroute A28 dans la Somme entre Abbeville et Amiens que le chauffeur routier d'origine roumaine a été mortellement poignardé.

C'est sur cette aire de repos de l'autoroute A28 dans la Somme entre Abbeville et Amiens que le chauffeur routier d'origine roumaine a été mortellement poignardé. • © Google street view

L'homme, âgé de 39 ans et de nationalité roumaine, a été mortellement blessé à l'arme blanche au niveau du coeur et dans le dos. C'est sa femme, également conductrice du poids lourd et qui se trouvait avec lui dans le véhicule, qui a prévenu les secours. Ils étaient stationnés sur l'aire d'autoroute du Translay, située dans le sens Abbeville/Rouen sur l'A28 dans la Somme.

Ils venaient d'Angleterre et devaient livrer une cargaison de colis en Espagne.

Selon les premiers éléments de l'enquête indiqués par le procureur de la République d'Amiens qui s'est rendu sur les lieux, la victime se serait absentée du camion après "avoir entendu un bruit. À son retour, il était grièvement blessé. Il est mort au pied de son camion". Il succombera à ses blessures malgré l'intervention du Samu.

Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte et confiée à la section de recherche de la gendarmerie d'Amiens. Pour le moment, aucun suspect n'a été interpellé et bien qu'il y ait eu d'autres chauffeurs poids lourds sur l'aire de repos au moment des faits, "tous sont là pour dormir. Difficile donc d'avoir des témoignages", explique-t-on au parquet.