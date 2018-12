VIDÉO. Insolite : comment filmait-on les enfants à l'époque du super 8 ?

Le filmeur d'enfants (La séquence du filmeur 28/40)

Insolite : Comment filmer des enfants ?

Au milieu du XXe siècle, YouTube n’existait pas encore. Et les enfants n’avaient pas tellement envie de se montrer à la caméra... :) - REAL PRODUCTIONS, ARCHIPOP et PICTANOVO - Olivier Sarrazin

Pour filmer des enfants, le plus simple est d’en avoir au moins un sous la main !

La séquence du filmeur L'épopée des Trente Glorieuses, au travers de films amateurs Une série d’histoires originales, drôles, décalées et poétiques, fondées sur des films d’archives familiales inédits, sauvegardés par l'association Archipop (Beauvais).

Ecrit et réalisé par Olivier Sarrazin et Corine Zongo-Wable

Avec la voix de François Morel François Morel vous raconte l’histoire de filmeurs amateurs des années 1930 à 1970 qui ont capté les moments forts de leur vie familiale, leurs loisirs ou leur métier, et qui sont aussi des bouts de l’histoire collective de la région. Une coproduction REAL PRODUCTIONS, ARCHIPOP et PICTANOVO

Avec la participation de FRANCE TELEVISIONS et TV5MONDE

écrit et réalisé par Olivier SarrazinVite, un regard au manuel ! Passons à la leçon n° 4 :Sinon de partir en chercher au point d’eau où ils se retrouvent tous, avant l’heure du goûter.Le manuel conseille de s’agenouiller, pour que la prise de vue s’effectue à hauteur de regard. Mais en l’absence d’un téléobjectif et d’une hutte camouflée, difficilement édifiable dans un jardin public, le filmeur à genoux est bien vite repéré par son sujet.Autant donc prendre de la distance, pour laisser les bambins anonymes s’égailler au naturel. Comme le remarquait Claude Lévi-Strauss : "la seule présence de l’ethnologue (ici notre filmeur) perturbe les sociétés primitives et brouille l’interprétation de leurs rites".Et filmer des enfants qui ne jouent plus, n’est pas vraiment intéressant.Mais finalement, le plus simple pour filmer des enfants, c’est peut-être de les laisser filmer eux-mêmes ?