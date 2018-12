VIDÉO. Une partie de balle au poing à Heilly après-guerre

Le filmeur et la partie de balle au poing (La séquence du filmeur 30/40)

Une partie de balle au poing à Heilly (Somme) après-guerre

Voici une partie de balle au poing endiablée, filmé par... l’abbé Lerouge, à Heilly près d'Amiens, un dimanche d'après-guerre. - REAL PRODUCTIONS, ARCHIPOP et PICTANOVO - Corine Zongo-Wable et Olivier Sarrazin

© DR

La séquence du filmeur L'épopée des Trente Glorieuses, au travers de films amateurs Une série d’histoires originales, drôles, décalées et poétiques, fondées sur des films d’archives familiales inédits, sauvegardés par l'association Archipop (Beauvais).

Ecrit et réalisé par Olivier Sarrazin et Corine Zongo-Wable

Avec la voix de François Morel François Morel vous raconte l’histoire de filmeurs amateurs des années 1930 à 1970 qui ont capté les moments forts de leur vie familiale, leurs loisirs ou leur métier, et qui sont aussi des bouts de l’histoire collective de la région. Une coproduction REAL PRODUCTIONS, ARCHIPOP et PICTANOVO

Avec la participation de FRANCE TELEVISIONS et TV5MONDE

écrit et réalisé par Corine Zongo-Wable et Olivier Sarrazin17h20 au clocher de l’église, un dimanche d’été dans le village d’(Somme). Les rues résonnent de bruits inhabituels, une liesse particulière s’exprime dans les regards. Mais où vont-ils donc ? Un même mouvement semble emporter les habitants du village. Étrange….Heilly n’est pourtant qu’une petite bourgade sans histoire de la périphérie d’Amiens. Sans histoire ? Vraiment ?, le fameux curé filmeur, a déjà l’œil vissé à la caméra. Va-t-il dissiper ce mystère ? C’est un reporter tenace, il est la mémoire vive du village et de ses environs, rien ne lui échappe.L’attente est à son comble et un bruit sec déchire le silence. C’est. Ce sport typiquement Picard dont l’origine se perd dans la nuit des temps. Il y 6 joueurs par équipe : ch’Foncier, chés deux Basses-Volées, ch’mitan d’cordes et chés deus Cordiers. Autant dire qu’il vaut mieux être picard pour en comprendre les règles…En gros, et pour le reste de la France, il s’agit de faire mourir le ballon le plus loin possible dans le camp adverse. Et l’abbé Lerouge, empêtré dans sa soutane, à un peu de mal à suivre le jeu. D’autant que la frénésie toute picarde du public va bientôt jeter sur le terrain des supporters chauffés à blancs et prêts à en découdre.