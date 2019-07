VIDEO. Embarquez à bord du petit train des baigneurs de Mers-les-Bains

le petit train des baigneurs de Mers-les-Bains

Durant deux jours, la station balnéaire reprend son aspect du temps de la "Belle Epoque" et de la mode des bains de mer de 1860. Défilés costumés, spectacles "1900", nombreuses animations sur le thème "rétro", bref deux jours de fête qui attirent des milliers de visiteurs.Cette 17ème Fête des Baigneurs de Mers-Les-Bains s'associe au P'tit Train de la Haute Somme. Deux voitures et une locomotive du début du 20ème siècle accueillent 5 jours durant les nostalgiques des Bains de Mer entre les Deux Guerres. Depuis 1970, l'APPEVA, une association d'amoureux de ces vieilles dames, restaure et fait vivre ces antiques voitures et locomotives.Les bénévoles de l'association embarqueront les touristes à bord de ces deux voitures tirées par une locomotive Decauville. Un gros joujou de 8 tonnes, classé monument historique, utilisé pendant la Grande Guerre par l'Armée Française. Il faut plus de deux heures pour en chauffe, ce petit bijou du rail.