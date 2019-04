VIDEO. Portrait : mais qui est vraiment François Ruffin ?

Le 3 avril 2019 est sorti en salle "J’veux du soleil" , second film-documentaire de François Ruffin, tourné en pleine crise du mouvement citoyen des Gilets Jaunes. Bilan : plus de 32.000 entrées dès le 1er jour ( en comptant les 20 000 en avant-première ) et une 4e place au box-office pour le film diffusé dans 91 salles de cinéma.Cette actualité plutôt flatteuse vient allonger la déjà longue liste de toutes celles accumulées par l'élu picard depuis le début de l'année. En effet, omniprésent sur les plateaux télé, hyperactif sur le terrain et les réseaux sociaux, avec des articles à la pelle à son sujet, celui qui est aujourd'hui avant tout député de la Somme occupe H24 le paysage médiatique français.Depuis des mois, son visage tourne en boucle régulièrement sur les chaînes d'information en continu et son nom alimente bon nombre de conversations, de celle entre collègues journalistes à la machine à café de la rédaction à celles que l'on peut entendre chaque samedi dans les cortèges de manifestants.Mais dans le fond qui est vraiment François Ruffin ? Qui est cet homme à la fois député, leader d'un micro-parti politique , réalisateur et journaliste ? Quelles ambitions se cachent derrière ce personnage haut en couleur ?Découvrez-le dans notre grand format préparé par Pierre-Guillaume Creignou, Auberie Perreaut, Jérôme Arrignon et Mathieu Maillet.