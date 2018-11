VIDÉO. Quand la baie de Somme était prise dans la glace en hiver 1954

Ce film n'est pas inédit. Son auteur, photographe de profession, organisait des projections publiques de ses prises de vues - dignes des grands reporters - dans les années 1950 à Saint-Valéry-sur-Somme.



Le filmeur sur la banquise (La séquence du filmeur, 11/40)

Quand la baie de Somme était prise dans la glace en hiver 1954

Un cinéaste amateur à Saint-Valéry-sur-Somme, à filmé la baie de Somme sous la glace durant l'hiver 1954-55. - REAL PRODUCTIONS, ARCHIPOP et PICTANOVO - Corine Zongo-Wable

C’est un de ses premiers films tournés en couleur

Le filmeur sur la banquise / © DR

Par une température de -20 degrés le port a été complètement gelé, il faut remonter à plus de 70 ans pour voir un tel spectacle, un aspect féérique lors de l’arrivée du flot qui charriait de véritables icebergs.

Le filmeur sur la banquise / © DR

La séquence du filmeur L'épopée des trente glorieuses, au travers de films amateurs, racontée par François Morel. Une série d’histoires originales, drôles, décalées et poétiques, fondées sur des films d’archives familiales inédits, sauvegardés par l'association Archipop (Beauvais).

Ecrit et réalisé par Olivier Sarrazin et Corine Zongo-Wable

Avec la voix de François Morel François Morel vous raconte l’histoire de filmeurs amateurs des années 1930 à 1970 qui ont capté les moments forts de leur vie familiale, leurs loisirs ou leur métier, et qui sont aussi des bouts de l’histoire collective de la région. Une coproduction REAL PRODUCTIONS, ARCHIPOP et PICTANOVO

Avec la participation de FRANCE TELEVISIONS et TV5MONDE

Ecrit et réalisé par Corine Zongo-Wable"Reverrons-nous, au cœur de l’hiver 1954-55, le spectacle que nous donna la baie de Somme en février dernier, quand le thermomètre descendit à -20 degrés.Ne se croirait-on pas dans les contrées arctiques ? C’est d’ailleurs ce que viennent d’évoquer des films passés lors de récentes réunions."Les films dont parle le journaliste dessont réalisés par, photographe professionnel et cinéaste amateur àC’est l’œil du photographe qui privilégie les, et l’qui guide ses choix de narration.Il tourne principalement sur pied et donne ici par cette succession de plans larges la juste dimension de l’événement. Il filme la baie de Somme prise dans les glaces.Car: après avoir suivi une formation en Hollande, il possède son propre laboratoire couleur. Il occupe tous les postes, monte, sonorise ses films et organise des projections publiques pour les habitants de Saint-Valéry.Il prépare ses montages avec soin, à partir de story boards : on découvre ici le commentaire du film "Banquise sur la baie de Somme".Le filmeur Henri Grognet explore un monde inconnu, celui "des solitudes glacées". Il rejoint, le commandant, les expéditions polaires françaises,.. tous ces noms qui font rêver dans les années cinquante.