VIDÉO. Quand un cirque débarquait en baie de Somme après-guerre

Le filmeur de cirque (La séquence du filmeur 35/40)

Quand un cirque débarquait en baie de Somme après-guerre

Découvrez les images surprenantes d'un reportage en noir et blanc sur un cirque ambulant qui s'installe en baie de Somme, dans les années d'après-guerre. - REAL PRODUCTIONS, ARCHIPOP et PICTANOVO - Corine Zongo-Wable

© DR

La séquence du filmeur L'épopée des Trente Glorieuses, au travers de films amateurs Une série d’histoires originales, drôles, décalées et poétiques, fondées sur des films d’archives familiales inédits, sauvegardés par l'association Archipop (Beauvais).

Ecrit et réalisé par Olivier Sarrazin et Corine Zongo-Wable

Avec la voix de François Morel François Morel vous raconte l’histoire de filmeurs amateurs des années 1930 à 1970 qui ont capté les moments forts de leur vie familiale, leurs loisirs ou leur métier, et qui sont aussi des bouts de l’histoire collective de la région. Une coproduction REAL PRODUCTIONS, ARCHIPOP et PICTANOVO

Avec la participation de FRANCE TELEVISIONS et TV5MONDE

écrit et réalisé par Corine Zongo-WableReflet d’une époque révolue, le carton du début de la séquence filmée parindique "gens du voyage". On ne parle pas encore des Roms, mais l’étrange et l’exotisme bien acceptés viennent à domicile avec les cirques ambulants.On vient aussi pour cela, voir les roulottes et les voyageurs. En regardant ces femmes on imagine le hors-champ, la montée du chapiteau par les hommes, les soins donnés aux animaux.Et justement, l’affiche promet du spectacle, et cette ménagerie congolaise doit être très impressionnante…Notre filmeur prend son rôle à cœur. Toujours en plan large, il nous touche avec cette intimité qui se dégage de cette séquence de caresses avec une girafe et un couple de lions.Animaux sauvages, numéros d’acrobates, Jacques Montier s’intéresse à l’installation du cirque et également à ceux qui regardent, c’est cela qui importe aussi : l’émerveillement, la surprise qui se lisent sur tous les visages.Tout comme le filmeur soyons certains que ce jeune garçon, monté sur scène, se souvient du cirque-ménagerie "ça va seul" et de sa tournée en Picardie maritime.Ah, au fait, "ça va seul", sponsor du cirque, est une marque de cirage…