VIDÉO. Quand un prêtre filmait la vie de sa paroisse dans la Somme des années 50

Le prêtre-filmeur (La séquence du filmeur 23/40)

Quand un prêtre filmait la vie de sa paroisse dans les années 50

Dans la Somme des années 50, l’Abbé Capron filmait la vie de sa paroisse et organisait des projections pour le habitants - REAL PRODUCTIONS, ARCHIPOP et PICTANOVO - Corine Zongo-Wable

La séquence du filmeur L'épopée des Trente Glorieuses, au travers de films amateurs Une série d’histoires originales, drôles, décalées et poétiques, fondées sur des films d’archives familiales inédits, sauvegardés par l'association Archipop (Beauvais).

Ecrit et réalisé par Olivier Sarrazin et Corine Zongo-Wable

Avec la voix de François Morel François Morel vous raconte l'histoire de filmeurs amateurs des années 1930 à 1970 qui ont capté les moments forts de leur vie familiale, leurs loisirs ou leur métier, et qui sont aussi des bouts de l'histoire collective de la région. Une coproduction REAL PRODUCTIONS, ARCHIPOP et PICTANOVO

écrit et réalisé par Corine Zongo-WableOn se souvient tous du patronage, l’ancêtre du centre de loisirs. Le personnage central de ce film se trouve être l’animateur en chef du patronage : le curé. Quelqu’un qui compte dans les années 50 ! Au même titre que l’instituteur ou Monsieur le Maire. Un notable, un savant respecté.Et l’Abbé Capron tourne des films...Cela peut surprendre, mais l’abbé Capron est un précurseur. Passionné de technique cinématographique, il achète régulièrement de nouvelles caméras, filme en noir et blanc - puis en couleur, tout ce qui l’entoure. Ses films sont ensuite diffusés dans la salle paroissiale.Le prêtre-filmeur filme toujours les enfants en mouvement, dans la vie ; c’est un prêtre moderne, à l’écoute. Pour lui, le patronage, c’est la grande famille des enfants. La connexion entre la religion et les jeux enfantins se fait naturellement : on joue et on prie !Les kermesses paroissiales lui donnent l’occasion de rendre compte des jeux d’une époque insouciante où les générations se côtoyaient.