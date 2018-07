VIDEO - Voir ou revoir le feu d'artifice d'Abbeville pour la Fête Nationale

Les festivités de la Fête Nationale s'étalent sur 2 jours à Abbeville.Le vendredi 13 juillet, le programme était dense :18h, sonnerie des cloches. 17h à 20h place de la Marne, des jeux traditionnels étaient organisés pour enfants. La soirée s'est poursuivie à 20h30,par un concert place de la Marne. Des lampions ont ensuite été distribués vers 22h. Une heure plus tard, la centaine de personnes déjà présentes place de la Marne ont été rejointes par des centaines d'autres pour le feu d'artifice. Beaucoup se sont installées boulevard Vauban pour assister à près de 30 minutes d'explosions de lumière et de couleurs. Un feu d'artifice diffusé en direct sur la page Facebook de France 3 Picardie à voir ou à revoir ici :La soirée s'est terminée avec un second concert.Suite et fin des festivités samedi 14 juillet dès 8h avec la sonnerie des cloches de la ville. Puis, au moulin de la Bouvaque, un concours de pêche est organisé par les pêcheurs à la ligne du Ponthieu : au blanc de 7h à 9h30 pour les adultes et de 10h45 à 12h pour les enfants. Le concours de pêche à la truite adultes et enfants aura lieu de 7h30 à 11h.A 10h s'ouvrira la cérémonie du 14 juillet avec un défilé motorisé des forces de sécurité intérieures et des sapeurs-pompiers au niveau départemental.Enfin de 14h30 à 18h, une guinguette installée aux Ursulines est organisée par l’Atelier des peintres tandis que le club Abbeville agility fera des démonstrations sur son terrain situé à l’espace Saint-Gilles.