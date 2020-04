VIDEOS. “C'est une catastrophe” : une quinzaine de communes touchées par des inondations près d'Abbeville dans la Somme

Le poste de commandement du SDIS 80 installé à Ailly-le-Haut-Clocher / © FTV/C. Jean-Pierre

➕2️⃣4️⃣0️⃣ appels reçus depuis 18h

➕8️⃣0️⃣ #SapeursPompiers engagés à l’Ouest @Abbeville_Somme

Le #CTACODIS est renforcé pour répondre au mieux

Près de 7️⃣0️⃣0️⃣ #Pompiers veillent sur @Somme_fr cette nuit

Réservez vos appels #18 ☎️ pour les #Urgences 🚨@Prefet80 — Sapeurs-Pompiers de la Somme - SDIS80 (@sdis80) April 17, 2020

René Cat, le maire de Buigny-l'Abbé dans la Somme, est encore sidéré par la vitesse de la montée des eaux : "Ça s'est passé en une demi-heure de temps, en fin d'après-midi. Ça a généré des coupures de courant et des dégats importants, des voitures qui sont parties à la dérive, des clôtures abattues sous la pression de l’eau. C’est une catastrophe." Au total, 17 habitations de cette petite commune ont été inondées au niveau des sous-sols.L’orage a éclaté vers 16 heures dans l’ouest de la Somme, à hauteur d’Abbeville. Vendredi 17 avril, des pluies torrentielles ont provoqué de violentes coulées de boue. Au total, une quinzaine de de communes ont été touchées par ces inondations.Avec une liste non-exhaustive, cette carte dessine le secteur où les communes ont été les plus touchées :Dans certains villages, comme à Bussus-Bussuel, des torrents de boue ont déferlé dans les rues. En l’espace de quelques heures, de nombreuses maisons ont été inondées par plusieurs mètres d’eau.Au total, 84 pompiers et 54 véhicules ont été mobilisés pour venir en aide aux habitants et pomper l'eau. Un poste de commandement a également été établi à Ailly-le-Haut-Clocher pour diriger les opérations de secours.Ce samedi 18 avril, au lendemain de l’orage, les sapeurs-pompiers sont toujours sur place pour évaluer et limiter les dégâts.