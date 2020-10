Vidéos humiliantes d'un SDF : le maire d'Abbeville effectue un signalement auprès du procureur de la République

Actuellement hospitalisé

Plusieurs vidéos humiliantes mettant en scène un SDF vivant à Abbeville ont été publiées anonymement sur le réseau social TikTok. Celles-ci auraient été vues plusieurs milliers de fois en quelques semaines.Selon le Courrier Picard , depuis la première publication le 31 août dernier, le profil qui a mis en ligne ces vidéos a reçu près de 15 700 mentions et le clip le plus vu a été visionné plus de 332 000 fois. Ce mercredi 21 octobre, les vidéos en question ne sont a priori plus en ligne, le compte ayant été supprimé ou renommé sur la plateforme.Mardi 20 octobre, le maire d'Abbeville, Pascal Demarthe a indiqué avoir signalé ces vidéos au procureur de la République, estimant qu'elles relèvent d'une atteinte à la représentation de la personne, réprimée par les articles 226-8 à 226-9 du code pénal. C'est à lui que revient de qualifier l'infraction et le cas échéant de poursuivre la ou les personnes concernées devant les tribunaux.Le maire de la commune explique également la situation de ce SDF vivant dans la rue depuis l'incendie de son immeuble le 6 juin 2020. Il conçoit que l'homme est régulièrement à l'origine de troubles à la salubrité et à la tranquillité publique. Malgré les aides proposées par la mairie, l'homme placé sous curatelle refuserait d'être accompagné, préférant dormir dans la rue.Après avoir été examiné par un médecin mardi 20 octobre, il a dû être hospitalisé. Une mesure temporaire, le temps que les soins nécessaires soient effectués.