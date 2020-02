Tempête Inès : Météo France place le littoral de la Somme et du Pas-de-Calais en alerte orange

Les consignes à suivre

La prudence est de mise sur le littoral des Hauts-de-France. Météo France place ce jeudi le département de la Somme et du Pas-de-Calais en vigilance orange pour vagues-submersion.La tempête Inès devrait toucher la côte durant l'après-midi. La période à risque se situant entre 13h et 17h (période encadrant la pleine mer vers 14h30 pour la Somme et 15h10 pour le Pas-de-Calais)."Le passage de cette dépression génère une forte sur-élévation du niveau de la mer (surcote), qui se rajoute à des niveaux marins déjà élevés (coefficient 101 pour ce jeudi après-midi)", explique Météo France. "Par conséquent, les forts déferlements associés à ces vagues, conjugués à ces niveaux marins élevés, risquent d'engendrer des submersions sur les parties exposées ou vulnérables du littoral de la Somme et du Pas-de-Calais. "Météo France conseille de ne pas circuler sur le bord de mer et si nécessaire d'éviter les routes déjà exposées à la houle ou déjà innondées. Pour les habitants de la côte, de fermer les portes et les fenêtres en front de mer. Pour les plaisanciers, de ne pas prendre la mer, de ne pas pratiquer de sport nautique et avant l'épisode de vérifier l'amarrage des navires et l'arrimage du matériel à bord.