Le village de Thézy-Glimont dans la Somme fête le jazz durant 3 jours

4 années de festival

Un festival à la campagne et gratuit

© Image : festival Thézy-en-jazz

Cinq concerts à découvrir ce week-end, du 28 au 30 septembre

Leexiste depuis 4 ans maintenant. Tout est parti de quelques habitants, passionnés de jazz. Ils voulaient« se faire plaisir et écouter de la bonne musique » se souvient Sébastien Van de Weghe, programmateur du festival et habitant d’Ailly- sur-Noye, commune située à une dizaine de kilomètres de Thézy-Glimont.Et depuis, c’est parti, avec une quarantaine de bénévoles le festival prend forme et la mayonnaise prend. 1000 m2 de barnum, une scène pour les musiciens et le café Le couleur d’antan, comme il le fait régulièrement accueille lui aussi les musiciens.« Le fait que ce soit à la campagne, on a un peu cette idée folle où durant un week-end, on est hors du monde», explique Sébastien Van de Weghe. Près de 2500 personnes sont attendues, parmi lesquelles des gens du village et d’ailleurs, « on tâche de faire une programmation éclectique pour montrer toutes les facettes de ce que l’on fait en jazz aujourd’hui ».Le festival commence à 19h avec des musiciens picards, de la musique manouch par, un trio composé de deux guitares et contrebasse. Leur répertoire est de reprendre le jazz des années 30 et 40.Un autre concert est prévu à 21h pour clore cette première soirée avec le, une voix, un batteur, un contrebassiste et un guitariste. Le répertoire s’ouvre sur des standards du jazz des années 50, une musique plus folk et un métissage des standards de variétés réadaptés en jazz.A 19h ,ouvre cette soirée, point d’orgue du week-end, contrebasse et voix. Ces deux musiciens qui arrivent de Rouen jouent des standards de jazz, blues et rock tout en duo. C’est un métissage de toutes ces musiques.A 21h :t, trompette guitare et batterie orgue hammond. Ces parisiens très connus dans le milieu du jazz jouent leur propre répertoire, du jazz très festif. Un mélange d’humour et de connexion avec le public.A 16h : Les dix musiciens du groupe de soul musiqueclôtureront le festival.