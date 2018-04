Anzac Day 2018 : vivez la cérémonie du centenaire en direct !

Cérémonies de l'Anzac Day : réserver sa place.

Centre Sir John Monash : réserver une visite.

De 5 h 30 à 7 h : Anzac Day le centenaire

De 10 h 50 à 11 h 50 : Anzac Day, le jour s'est levé



Le programme de l'Anzac Day 2018

Minuit : ouverture du mémorial national australien à Villers-Bretonneux et début du préprogramme

2 h : début du programme officiel avec le "programme mémoriel"

5 h 30 : début de la cérémonie officielle

Informations pratiques - N'oubliez pas de réserver votre place en ligne. - Le site du mémorial est très exposé aux éléments météorologiques. La cérémonie risque d'être ponctuée d'averses avec des vents de 15 à 30 km/h et des températures entre 7°C et 10°C. Couvrez-vous bien, l'aube est très froide en avril ! - Tous les visiteurs seront contrôlés à l'entrée du site et devront être assis en gradins ou sur les chaises au sol pour toute la durée de la cérémonie. - La tour principale du mémorial sera fermée au public du 22 au 26 avril inclus. - L'accès se fera par des navettes gratuites depuis le parking du centre commercial Grand A à Glisy. Un accès piétonnier sera délimité depuis Villers-Bretonneux et Fouilloy. - Le route RD23 entre Villers-Bretonneux, Corbie et Fouilloy sera fermée à la circulation de 9h le 24 avril à 12h le 25 avril et la RD523 sera fermée de 20h le 24 avril à 12h le 25 avril. - Prévoyez d'arriver en avance pour avoir un siège bien placé.

Chaque 25 avril à l'aube, larend hommage aux soldats australiens et néo-zélandais qui ont combattu lors de la bataille de Gallipoli en Turquie et sur les fronts de la Somme pendant la Grande Guerre. Cette édition marque laLes cérémonies sont ouvertes au public mais un pass d'accès àest nécessaire pour respecter les conditions de sécurité et la capacité d'accueil des sites commémoratifs. L'accès au centre d'interprétation John Monash nécessite une autre réservation en ligne.depuis le mémorial national australien de Villers-Bretonneux. Jean-Paul Delance et Sylvestre Bresson seront sur place pour commenter cet événement exceptionnel. Un événement à suivre sur notre page Facebook , sur le site France 3 Hauts-de-France et à la télé sur France 3 Picardie.À la télé sur France 3 Picardie, Dominique Patinec et Sylvestre Bresson reviendront sur lesde l'édition 2018 de l'Anzac Day.Lors du, de la musique sera jouée par les Forces Arméees autraliennes et la chorale Voices of Birralee. Il sera suivi duqui consiste en une expérience éducative et un préparation émotionnelle à la cérémonie.Plus d'informations sur l'organisation des cérémonies sur le site de l' ambassade d'Australie et sur Somme 14-18