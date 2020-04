Coronavirus : l’Anzac Day 2020 sera célébré lors d’une cérémonie virtuelle organisée en Australie

Rendez-vous à l’aube

Depuis la fin de la Grande-Guerre, c’est un rendez-vous immuable. Chaque 25 avril à 5h55, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la France commémorent l’Anzac Day à Villers-Bretonneux pour rendre hommages aux soldats morts pendant la guerre.Mais cette année, pour la première fois, le mémorial australien ne sera pas au centre de cette cérémonie à cause de l’épidémie de Covid-19. Cette annulation a été annoncée par la mairie de Villers-Bretonneux le 25 mars dernier.Cependant, des vétérans australiens souhaitent rendre hommage coûte que coûte à leurs ancêtres, morts dans les tranchées picardes. Ces derniers ont proposé aux volontaires de se rendre dans leur jardin ou à leur fenêtre le 25 avril à 5h55 pour respecter une minute de silence et allumer une bougieCette initiative, diffusée sur un groupe facebook est déjà suivie par plus de 193 000 abonnés. Face à l’ampleur du mouvement, l’Australie a souhaité associer la France, et plus particulièrement la Somme, à cette commémoration informelle.Le 25 avril à 5h55, une application mobile permettra aussi à ceux qui le souhaitent de suivre la cérémonie nationale organisée en Australie. "L’application mobile respectera les fuseaux horaires, en utilisant une diffusion décalée pour ceux qui ne sont pas situés sur la côte Est Australienne. En plus de la retransmission, l’application fournira une bougie vacillante (représentation de “The Eternal Flame”), elle permettra de prendre des photos et de les poster sur les réseaux sociaux le cas échéant", précise Somme Tourisme dans un communiqué.Pour l’instant, l’application est en cours de développement. "L’essentiel est de rassembler un maximum de personnes à se joindre aux Australiens et aux Néo-Zélandais, ajoute Aurélie Wallet, membre du service communication Somme-Tourisme. Une minute de silence ou une bougie, c’est un acte simple mais cela permet de ne pas oublier le sacrifice des soldats au moment de la grande guerre".En amont de ce rassemblement "à distance", l’office du Tourisme du Val de Somme encourage les habitants qui le souhaitent à décorer leurs fenêtres en hommage aux soldats australiens. Drapeaux, guirlandes dessins : l’idée est de laisser libre cours à l’imagination de chacun pour décorer les façades aux couleurs de l’Australie.