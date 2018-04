L'esprit de l'Anzac en Australie - voyage à Canberra 1/5

Première étape du voyage de nos journalistes à Canberra, la capitale de l'Australie. L'Australian War Memorial consacre la mémoire des ses soldats morts lors des guerres du Commonwealth d'Australie. En son sein se trouve la tombe du soldat inconnu tombé durant la Grande Guerre. Son corps a été exhumé du cimetière Adelaïde de Villers-Bretonneux en 1993.Suite du voyage dans l'état du Queensland, à Childers. La famille See a retrouvé la trace de deux combattants australiens grâce à une collection de plaques photographiques réapparues en 2011 à Vignacourt dans la Somme...Rendez-vous à Brisbane, capitale du Queensland. Son gouvernement a décidé d'investir plus de 50 millions de dollars australiens dans des projets liés au centenaire de la Grande Guerre. Restauration de monuments, extension de musée, éducation : le Queensland célèbre l'Anzac Spirit dans de nombreux domaines.Longeons cette fois la côte du Pacifique. La station balnéaire de Bargara organise une cérémonie en faisant la part belle aux enfants. Leurs messages écrits sur des croix de bois voyagent jusqu'à Vignacourt. Ces écoliers baignent dans la mémoire de la guerre.Les Australiens sont de plus en plus nombreux à se rendre en Picardie, revendiquant leur Anzac Spirit. La recherche des ancêtres tombés à l'autre bout du monde a conduit à un regain d'intérêt pour la Grande Guerre. Les politiques jouent aussi un rôle en investissant des millions de dollars dans la mémoire. Mais leur vision est contestée par certains historiens.Une série de reportages exceptionnelle proposée par Dominique Patinec, Jean-Paul Delance et Fabien Desgardins.