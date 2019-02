Finalement, pas de changement d'horaire pour l'Anzac Day 2019 à Villers-Bretonneux

Finalement, cette année, le Dawn Service de l'Anzac Day à Villers-Bretonneux dans la Somme aura bien lieu aux horaires habituels, à 3 heures du matin, heure française (entre 11 et 13 heures en Australie).Le 15 février dernier, Scott Morrisson, le Premier Ministre australien, avait décidé de reculer l'heure de la cérémonie à 10 heures en France soit en début de soirée en Australie. Il souhaitait ainsi toucher plus de monde, notamment des scolaires. Mais cette décision n'a pas plus aux Australiens. Parce que le nouvel horaire ne garantissait pas que la cérémonie puisse être retransmise à la télévision australienne comme chaque année. Et parce que ce changement aurait été demandé par l'administration françaises, selon Darren Chester, le ministre australien des anciens combattants. En pleine période de campagne électorale au Parlement fédéral (les élections sont prévues en novmebre prochain), le Premier Ministre a préféré revenir sur sa décision : l'Anzac Day aura lieu le 25 avril prochain à 3 heures du matin à Villers-Bretonneux, comme chaque année depuis 2018.Chaque 25 avril, les Australiens célèbrent l'Anzac Day en commémoration aux soldats australiens morts pendant la Première Guerre Mondiale. Afin de se rappeler ce sacrifice, les gens se réunissent très tôt le matin pour suivre la cérémonie, (le Dawn Service) devant le mémorial australien à Villers-Bretonneux. En 2018, 8.000 personnes ont assistées aux cérémonies.Les commémorations de l'Anzac Day à Villers-Bretonneux sont organisées par le ministère australien des anciens combattants. Le Centre Sir John Monash dépend de ce ministère.Pour les réservations de cette année cliquez ICI