J'ai assisté pour vous à la cérémonie de l'Anzac Day

Le mémorial national australien de Villers-Bretonneux lors de l'Anzac Day 2019 / © Alice Donckele / France 3 Picardie



"Ils ont combattus pour nous"

C'est une tradition, la pluie s'est aussi invitée lors de l'Anzac Day le 25 avril 2019 / © Alice Donckele / France 3 Picardie

Le mur du mémorial comportant les 11 000 noms des soldats australiens morts durant la Grande Guerre / © Alice Donckele / France 3 Picardie

Des visages sur ces noms

Les photos des soldats australiens projetées sur la Tour du Souvenir lors de l'Anzac Day 2019 / © Eline Erzilbengoa / France 3 Picardie

"Do not forget Australia" : à Villers-Bretonneux, dans la Somme, dans les Flandres et ailleurs, plus de 300 000 Australiens ont combattu en France comme si ce pays était le leur. 60 000 y ont laissé la vie. 3/3 pic.twitter.com/97TgAYzH9D — Florence Parly (@florence_parly) 25 avril 2019

Le jour se lève

Le jour se lève au mémorial national australien de Villers-Bretonneux lors de l'Anzac Day 2019 / © Alice Donckele / France 3 Picardie

Les plaines de la Somme vues depuis le mémorial national australien de Villers-Bretonneux / © Eline Erzilbengoa / France 3 Picardie

On m'avait dit : le pire c'est le froid, ou la pluie, ou même le vent. J'ai eu les trois. Et c'est une tradition paraît-il. "Ah oui chaque année c'est pareil, il pleut tout le temps", affirme Justine, emmitouflée sous plusieurs couches de vêtements. "Cela ne nous empêche pas de revenir", confie-t-elle.Il est 3 heures du matin au mémorial national australien de Villers-Bretonneux, et rien ne permet vraiment de s'abriter à part les ponchos transparents imperméables préalablement distribués à l'entrée. "Vous savez, comparé à ce qu'ils ont vécu pendant la Première Guerre mondiale, le mauvais temps c'est rien du tout, on leur doit bien ça", souligne Sébastien.Les chaises sont trempées, mais les 1.900 spectateurs prennent place tout de même. Je me suis souvent demandée qui pouvait bien venir ici en pleine nuit. Des Australiens, beaucoup. Mais aussi finalement quelques Picards. "Cela nous concerne parce qu'ils ont combattu pour nous, alors que ce n'était pas vraiment leur guerre", témoigne Virginie.Cette phrase fait résonance, lorsque je m'approche de plus près du mémorial. 11 000 noms y sont gravés. Ces soldats que l'on n'a jamais retrouvé. Des coquelicots et des drapeaux australiens ont été accrochés par les familles. "C'est mon grand-père ici", montre du doigt Ashley en effleurant le mur. "C'est un jour spécial pour moi, c'est la première fois que je viens ici."Il est 5h30 lorsque la cérémonie commence. Les photos des soldats australiens sont alors projetées sur la Tour du Souvenir. Ils avaient la vingtaine ou la trentaine. "Ils étaient très jeunes, ils n'ont rien connu de la vie et ils sont venus d'un pays lointain nous défendre, on leur doit notre hommage et les honneurs", me disait plus tôt Sébastien, qui n'a jamais raté un Anzac Day depuis 20 ans.À ce moment-là, nul besoin d'être australien pour sentir une vive émotion. Les lectures des officiels se succèdent malgré la pluie qui n'a cessé de tomber. Je suis aussi transie de froid que les militaires en face de moi, mais ce n'est pas grave.Aux alentours de 6h15, l'Aumônier de la marine royale australienne appelle à la prière et je découvre que le ciel a changé de couleur. C'est déjà l'aube. Le Dawn Service n'a duré qu'une heure et s'est conclu par le dépôt de gerbes traditionnel au pied de la Tour du Souvenir.Je me retourne, il fait enfin jour et il ne pleut plus. Pas de lever de soleil à l'horizon, mais cette étendue de plaines et la ville d'Amiens au loin, sauvée in extremis, grâce à eux, 101 ans plus tôt.