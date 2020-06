Municipales 2020 - À Villers-Bretonneux, les bulletins du 2nd tour sont au nom du maire mort du coronavirus

"On a été encouragés par son épouse"

Un second tour endeuillé

Toujours tête de liste

À Villers-Bretonneux, les élections municipales 2020 marqueront à tout jamais les esprits. À cause de la crise du coronavirus bien sûr, mais surtout en raison de la mort de Patrick Simon, maire de la commune depuis 2008 et candidat à sa réélection. Il a été emporté par le coronavirus le 13 mai dernier À la veille du 2nd tour, impossible de ne pas avoir une pensée pour l'édile de 64 ans. Les Bretons-Villois doivent faire leur choix entre quatre listes dont celle de l'ancien maire. Au terme du 1er tour, sa liste était arrivée troisième du scrutin. À sa tête dorénavant, Brigitte Durand, conseillère municipale puis seconde adjointe depuis 2014. Le décès de Patrick Simon a été émotionnellement difficile : "ça a été une épreuve pour chacun d'entre nous. Mais nous avons décidé de continuer parce que c'était ce qu'il avait souhaité : la liste avait été déposée par Monsieur Simon pour le 2nd tour le matin du 17 mars. Il était tête de liste, explique-t-elle. On a été encouragés par son épouse donc nous avons souhaité poursuivre l'aventure en devoir de mémoire. Prendre sa succession, pour moi, c'est naturel : j'ai travaillé aux côtés de Monsieur Simon pendant 6 ans, je me suis investie. Donc c'est naturel de reprendre le flambeau même si c'est une grande responsabilité."Anne Malarme mène une liste concurrente, arrivée en quatrième position. La situation inédite a posé la question du maintien : "on a demandé à tous les colistiers s'ils voulaient repartir. Et tout le monde a dit oui. Alors on est repartis, mais tous atteints dans l'équipe par le décès de Monsieur Simon, avoue-t-elle. Faisant partie du conseil municipal, j'ai été associée à l'hommage qui lui a été rendu en mairie et dans la commune. Je suis allée à ses obsèques. Le 15 mars, j'ai passé 8 heures à côté de lui au bureau de vote. C'est des choses qu'on ne peut pas oublier. Et Monsieur Simon a fait tellement de belles choses dans la commune avec l'Australie, c'est des choses qu'il faut garder et poursuivre."Eric Lavoisier, conseiller municipal, est arrivé deuxième du scrutin avec sa liste lors du 1er tour. La mort de Patrick Simon a accentué une situation déjà compliquée : "l'entre-deux-tours a été long et difficile à cause de la crise sanitaire mais aussi plus spécialement à Villers-Bretonneux. Avec Monsieur Simon, on était dans l'opposition engagée et sincère pendant 6 ans. On se connaissait bien. On partageait la notion d'engagement même si on avait des avis très différents. Mais il était possible de faire des choses en commun avec lui."Dans cette épreuve, les Bretons-Villois ont pu compter sur le soutien de la population du Victoria en Australie : la commune est lien étroit avec cet état australien depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Le Premier ministre du Victoria a même fait parvenir à la commune une lettre dans laquelle il rend hommage à Patrick Simon :Didier Dinouard, en tête à l'issue du premier tour, n'a pas souhaité répondre à nos questions.Dimanche, les habitants de Villers-Bretonneux ne pourront qu'avoir une pensée pour leur ancien maire. Le code électoral interdit en effet de modifier une liste dans l'entre-deux-tours, sauf fusion. Même en cas de décès d'un candidat. Officiellement, Patrick Simon est toujours tête de liste. Parmi les bulletins que les votants emmèneront dans l'isoloir, celui de sa liste sera à son nom.