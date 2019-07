Il va peut-être falloir changer vos habitudes. La Sanef débute lundi 15 juillet des travaux d'aménagement de la chaussée sur une portion de 16 km de l'A29. Des rénovations qui perturberont les conditions de circulation entre Villers-Bretonneux (n°52) et Athies (n°54) jusqu'au 14 août prochain.

Fermeture et accès à la gare

"L'accès à la Gare TGV (n°53) sera ponctuellement fermé depuis l'A1 et l'A29", précise le communiqué. L'A29 sera fermée entre Villers-Bretonneux et Athies. Circulation sur une voie et basculements de circulation sont également au programme. "Pour minimiser la gêne aux clients, les travaux les plus contraignants se déroulent de nuit, et les voies sont rendues le vendredi après-midi, à chaque fois que possible", conclue la Sanef.