Villers-Bretonneux : un hommage spectaculaire aux soldats australiens

Ce rassemblement organisé par le Rotary Club d'Amiens Les Trois Vallées était ponctué par deux moments forts : Australia fair , l'hymne national australien, chanté par des Français et les mots « do not forget Australia » (n'oubliez pas l'Australie) formés par les sept cents participants au pied de la Tour du Souvenir.La photo de ces mots sera publiée sous forme de carte postale pour le centenaire de la bataille de Villers-Bretonneux : les 24, 25 et 26 avril 1918, des soldats australiens, britanniques et français sont parvenus à stopper l’avance allemande vers l’ouest et préserver la ville d’Amiens d’une occupation par l’ennemi.