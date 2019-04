Vivez la cérémonie de l'Anzac Day 2019 en direct !

De 5 h 30 à 7 h : Anzac Day 2019



Revoir la cérémonie de l'Anzac Day 2018

anzac day 2018

Chaque 25 avril à l'aube, larend hommage aux soldats australiens et néo-zélandais qui ont combattu lors de la bataille de Gallipoli en Turquie et sur les fronts de la Somme pendant la Grande Guerre.Les cérémonies sont ouvertes au public mais un pass d'accès àest nécessaire pour respecter les conditions de sécurité et la capacité d'accueil des sites commémoratifs. L'accès au centre d'interprétation John Monash nécessite une autre réservation en ligne.depuis le mémorial national australien de Villers-Bretonneux. La restransmission de la cérémonie sera non commentée mais traduite. Un événement à suivre sur notre page Facebook , sur YouTube et sur le site France 3 Hauts-de-France . 3500 participants, dont beaucoup d'australiens et de britanniques, sont attendus pour le service de l'aube.2018 marquait la dernière du centenaire de la Grande Guerre. 8000 personnes ont assité à cette cérémonie historique au mémorial national australien.Plus d'informations sur l'organisation des cérémonies sur le site de l' ambassade d'Australie et sur Somme 14-18