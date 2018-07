VOIR ou REVOIR l'interview exclusive de Sting et Shaggy à Rétro C Trop à Tilloloy

L'interview pour le reportage télé était calée depuis déjà bien longtemps. Quant au direct Facebook, il a fallu attendre quasiment la dernière minute pour avoir l'accord de la production.Peu importe. J'étais prête, et même plus que prête, mon matériel de tournage visé dans son sac sur mon dos. J'ai fait tous mes réglages son, vérifié que j'étais bien sur un réseau wifi et non la 4G qui ne passait plus vu le monde à Tilloloy : 14.000 personnes étaient massées sur la pelouse du parc du château de la commune pour ce dernier jour du festival Rétro C Trop. Alors ma bande passante, j'ai rapidement fait une croix dessus !!Et j'ai attendu. Attendu assise sur une marche de ce magnifique château de Tilloloy classé monument historique. Jusqu'à ce la bonne nouvelle tombe : ok pour le direct Facebook...Dans ces moments là, on essaie d'oublier que l'on est de la génération Police, que la musique et la voix de Sting ont accompagné votre adolescence et on se met en mode "journaliste".Ce n'est pas moi qui ai mené l'interview. C'est mon collègue Stanislas Madej, qui travaillait à un reportage pour la télé, qui a posé les questions. Pendant 20 minutes, au lieu des 10 initialement accordées, il a été question de musique évidemment mais aussi du monde dans lequel nous vivons, de la collaboration enre Sting et Shaggy, d'amour mais aussi d'un peu de politique.Une interview à voir ou revoir en intégralité ci-dessous :