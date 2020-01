Yvrench : appel à témoins après un accident mortel de circulation

L'accident est survenu jeudi 9 janvier, vers 17h20, à proximité d'Yvrench, dans la Somme. Deux voitures, une Peugeot 206 grise et une Renault Mégane noire, sont entrées en collision au croisement entre les départementales 108 et 941. Le choc a entraîné la mort de la conductrice du premier véhicule, tandis que l'autre femme impliquée avait été évacuée en état de choc.Les causes de cet accident restent à éclaircir. Le groupement de gendarmerie de la Somme a donc diffusé ce vendredi 17 janvier un appel à témoins. Les enquêteurs recherchent "toute personne susceptible d'apporter des éléments en rapport avec l'enquête en cours".Celles-ci sont priées de contacter la gendarmerie de Rue au 03 22 25 46 17 ou par mail à cob.rue@gendarmerie.interieur.gouv.fr