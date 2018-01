“Ze Bernaville Touch” : les voeux décalés du conseil municipal

La commune ne compte pas plus de 1.100 habitants mais a beaucoup d'imagination et d'autodérision ! Son ancien maire, Laurent Somon a publié sur sa page Facebook des voeux 2018 assez décalés !Dans cette vidéo postée sur le compte Facebook de celui qui est désormais le président du Conseil départemental de la Somme , le maire Gérard de Saint Riquier mobilise les membres de son conseil municipal pour 2018 soit encore meilleure que 2017. Tous apparaissent dans leurs tenues de professionnel à la ville : coiffeuse, médecin, boulanger...Le tout sous-titré en Picard :



Une vidéo publiée dimanche en fin de journée et qui a déjà été vue plus de 13.000 fois et fait l'objet de 218 partages. "Ze Bernaville touch" se veut une "adaptation fantaisiste" Ze French Touch de la Fédération Française de rugby, le clip promotionnel de la candidature de la France à la Coupe du monde :