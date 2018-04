Zones blanches : visite du secrétaire d'Etat à la Cohésion des territoires à Bouzincourt

Visite de Julien Denormandie dans la Somme

Le secrétaire d'Etat à la Cohésion des territoires était en visite dans la Somme aujourd'hui. Venu parler, entre autres, de la fracture numérique.Internet qui rame et téléphones qui ne passent pas. Des problèmes quotidiens dans certaines communes rurales de notre région.Le gouvernement entend y remédier avec un projet de loi baptisé ELAN. Et promet la fin de la fracture numérique en France entre 2020 et 2022.En visite chez Somepic, un sous-traitant aéronautique de Bouzincourt. Pour parler fracture numérique et zones blanches. Depuis son raccordement à la fibre, l'usine est beaucoup plus performante auprès de ses clients internationaux. C'est Aline Doyen, présidente de Somepic, qui mène la visite.