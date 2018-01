Son père arbitrait le VA-OM en 1993, il arbitre l'OM-VAFC en 2018

1993, c’est loin, c’est du passé

Hasard ou destin ? Le football aussi a ses coïncidences que l'on peine à expliquer. Le 20 mai 1993, Valenciennes accueillait Marseille pour la Coupe de France. Un match qu'arbitrait notamment Patrick Denis et qui est resté célèbre pour le scandale de corruption qu'il a soulevé.25 ans plus tard, un nouveau match OM-VAFC se tiendra demain au Vélodrome pour les 1/32 de finale de la Coupe de France et l'on comptera parmi les arbitres... un certain Sébastien Denis."C’est un pur hasard de voir mon fils arbitrer à nouveau un OM-Valenciennes, c’est assez marrant" s'amuse Patrick Denis sur RMC , à l'origine de l'information."1993, c’est loin, c’est du passé" commente-t-il lorsqu'on lui parle de l'affaire qui a fait trembler le football français.Il se souvient en tout cas de "l’agitation à la mi-temps du match" après que le défenseur valenciennois Jacques Glassman a révélé qu'un joueur et un membre des instances dirigeantes de Marseille lui avaient proposé de l'argent pour lever le pied.L'affaire, portée au tribunal correctionnel de Valenciennes,, et à des peines avec sursis pour d'autres joueurs et dirigeants de l'Olympique de Marseille."Mon fils Sébastien est resté discret et ne s’est jamais trop intéressé à cette histoire" raconte aujourd'hui Patrick Denis. "Il était peut-être un peu jeune…