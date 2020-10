Sondage : les Hauts-de-France, troisième région la plus généreuse de France

Dons, dèche et doutes

La région des Hauts-de-France est celle dont le niveau de vie médian est le plus bas en France métropolitaine selon l'INSEE. Et pourtant, ses habitants sont loin d'être les moins généreux selon un sondage Odoxa-Leetchi pour France Bleu et Le Parisien publié mercredi 7 octobre.Durant les douze derniers mois, ils ont donné 216 euros en moyenne par personne, soit 3 euros de plus que la moyenne nationale. Ce chiffre les place troisième du classement des régions derrière l'Ile-de-France (321 euros) et l'Occitanie (226 euros).Jamais dans la tendance mais toujours dans la bonne direction. Ainsi pourrait-on résumer la stratégie de don des habitants des Hauts-de-France. En effet, par rapport à 2019, les Français ont donné cette année douze euros de moins (225 contre 213). Au contraire, les habitants du nord de la France, eux, ont donné 41 euros de plus que l'année dernière (213 contre 175).Le sondage montre que si les Français donnent moins c'est parce qu'ils peuvent moins se le permettre, la raison est avancée par 76% d'entre eux. Mais c'est aussi, pour 64% des interrogés, car ils doutent de l'utilisation qui est faite de leur générosité.L'épidémie de Covid-19 a également marqué de son empreinte les dons des Français : 8% d'entre eux ont donné en direction du personnel soignant ou des hôpitaux, de la recherche sur la maladie ou des personnes en situation de précarité.Le sondage, dont l'ensemble des données est disponible ici , a été réalisé sur un échantillon de 3.000 personnes du 7 au 11 septembre 2020.