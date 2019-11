Souchon, Voulzy, Vianney, M, Lavoine, Sanson dans Taratata au Zénith de Lille ce soir : à quoi faut-il s'attendre ?

Le concert-émission de télé a été enregistré le 20 septembre dernier au Zénith de Lille devant plus de 4000 spectateurs . Le voilà, à la télé, sur France 2, ce samedi soir. Le plateau est riche et le programme très chanson française.On sait que le concert dure plus de deux heures et qu'il réunit entre autres Alain Souchon, Laurent Voulzy, M, Véronique Sanson, Michel Jonasz, Vianney, Marc Lavoine, Clara Luciani, Carla Bruni…Au menu : des chansons en live, des reprises et des duos. On verra par exemple Alain Souchon chanter son nouveau single "Presque" avec son fils Pierre. Paroles régionales en bonus : "A Lille, sur la Grand'Place, par un jeu subtil de glaces..."Voici également quelques-uns des titres qui seront proposés ce samedi soir :



Michel Jonasz - La boîte de Jazz

On entendra aussi "Tout pour la musique" de Michel Berger, "Les copains d'abord" de Georges Brassens, "Rockcollection" et "Belle île en mer" de Laurent Voulzy, "Allo maman bobo" et "Foule sentimentale" d'Alain SouchonA noter également que ce "Taratata 100% Live" affichera pour la première fois pour certains titres les paroles à l'écranLes places pour ce concert ont été vendues au profit de la Fondation pour la recherche sur Alzheimer. Elles ont permis de récolter plus de 80 000 euros, intégralement reversés à l'association.