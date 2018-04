Le Souffle du Nord “clôt” le parcours du Vendée Globe, mais sans Thomas Ruyant

Un mécène nordiste

Après 65 jours en mer, le voilier de l'association Le Souffle du Nord a finalement atteint les Sables d'Olonne dimanche 1avril. Son navigateur, Enda O’Coineen, avait quitté la Nouvelle-Zélande le 26 janvier où il avait été contraint d'abandonner le Vendée Globe à cause d’un démâtage (un mât rompu). Le skippeur a été accueilli dans l'après-midi par les supporters et des Vendéens passionnés.Le Souffle du Nord est une association nordiste qui réunit entreprises, associations, institutions et citoyens pour promouvoir les Hauts-de-France. L’association s’est pour cela appuyée en 2015 sur un projet phare : la participation d’un bateau au Vendée Globe en offrant toute la visibilité à l’ONG Projet Imagine, à laquelle elle est associée. Le marin dunkerquois Thomas Ruyant avait pris la mer à bord du voilier en 2016, mais son aventure s'était achevée brusquement en raison d'une voie d'eau.En juillet 2017, l'équipe nordiste se sépare de son skippeur et s'associe à la "Kilcullen Team Ireland", également contrainte à l'abandon. L’association, qui souhaitait lors de la course inspirer le plus grand nombre à agir, lance à l’occasion d'un nouveau départ un grand challenge collectif et solidaire : "13 000 milles pour 13 000 smiles".Certains skippers du tour du monde ont voulu être présents pour l’arrivée tardive du navire, dont l’ex navigateur Thomas Ruyant qui est venu féliciter le marin irlandais. L’IMOCA "Souffle du Nord – Team Ireland" n’aura fait qu’une escale pour achever sa longue traversée.