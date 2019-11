Des soupes au potiron Liebig rappelées à cause d'un problème de “stérilité”

Ne pas consommer. La marque Liebig a informé les consommateurs que des briques de velouté de potiron vendues seule (1 litre) ou par lot de deux (2 x 1 litre), devaient être ramenés dans les magasins. En cause : un défaut de stérilité. "Eventuel défaut de packaging, matière première ou procédé de stérilisation", précise la marque sur une affichette vue dans un supermarché Cora."Les lots concernés, J225 et J226, portant le code-barres 3036810350278 et 3036811357764 avec une date de durabilité minimale au 11/2020, ne doivent pas être consommés et rapportés au point de vente pour remboursement ou échange", explique La Voix du Nord . Un numéro d'information a été mis en place : 09 69 32 06 91.Le groupe européen Continental Foods, qui fabrique ses soupes de la marque Liebig possède deux sites de production en France, dont un à Liévin (Pas-de-Calais).