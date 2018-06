SPA - LPA : le nombre d'adoptions de chiens et chats en forte baisse

SPA : baisse du nombre d'adoptions

Ce dimanche, de nombreux chats et chiens ont trouvé une famille d'adoption. Un week-end de portes ouvertes à la, c'est toujours l'occasion de toucher un nouveau public.Mais la réalité statistique est plus compliquée. Tous les animaux n'ont pas la chance d'être adoptés rapidement. Dans le refuge de la métropole lillois, 150 chats attendent encore d'être recueillis.Ces derniers mois, les refuges observent une baisse drastique du nombre d'adoptions. "On a moins d'adoptants. Le problème, c'est qu'on a toujours autant d'animaux qui rentrent dans les refuges et fourrières. Donc on va devoir pousser les murs. Et on arrive à certaines limites...", explique Cristina Devulder, chargée de Communication LPA Nord.De nombreux chats sont donc en attente. Et si vous êtes plus chien,, en refuge depuis 8 mois, n'attend qu'une famille accueillante... La LPA propose également des NAC, nouveaux animaux de compagnie et de plus en plus de chiots à l'adoption. A condition bien sûr d'être dans une démarche sérieuse.