SPORT LEGENDE. Revivez en intégralité le 16e de finale de la coupe de l'UEFA opposant le RC Lens à la Lazio Rome en 1977

Sport et légende : des événements régionaux à revivre tout l'été

À ce sujet, la rédaction vous recommande SPORT LEGENDE. Revivez en intégralité l'Enduro du Touquet 1995

Nous sommes le 2 novembre 1977. Le RC Lens est en 16e de finale face à la Lazio de Rome. Lors de ce match retour, il accuse un retard de deux buts sur son adversaire qui l'avait emporté 2-0 lors de la phase aller.Mais le club lensois va renverser la vapeur grâce à 90 minutes d'exploit qui marqueront à jamais l'histoire du club et dont les Italiens doivent encore se souvenir...Dès le début du match, les joueurs Sang et Or sont présents sur chaque ballon, mais il faut attendre la fin de la première mi-temps pour que le score se débloque avec un but de Didier Six. Il en inscrira un second qui permettra au RC Lens d'obtenir la prolongation.C'est à ce moment que le compteur des buts s'affole : les Lensois marquent quatre buts dont les deux derniers inscrits en seulement deux minutes. 6-0 pour les Sang et Or qui peuvent filer en 8e de finale.Les Artésiens, emmenés par Arnold Sowinski, se feront finalement balayer au tour suivant par les Allemands de l'Est du FC Magdebourg avant de connaître une descente en deuxième division à la fin de la saison.

Chaque lundi depuis le 20 juillet et jusqu'au 20 août, revivez les grands moments du sport dans les Hauts-de-France : l'épopée de Calais en Coupe de France ou le Paris-Roubaix de 1981 sont notamment au programme des prochaines semaines.