SPORT LEGENDE. Revivez en intégralité l'Enduro du Touquet 1995

Enduro du Touquet 95 : le départ, le holeshot, le goulet

Nous sommes le 26 février 1995. C'est la 20ème édition de l'Enduro du Touquet (on ne disait pas encore Enduropale à l'époque). France 3 diffuse la course en intégralité. Aux commentaires Yves Riou et Thierry Blanco.C'est parti pour 3 heures d'une course qui va rester dans la légende. Cette année-là, les 1000 pilotes passent encore dans les dunes après avoir réussi à franchir le fameux goulet. Stéphane Peterhansel, star du Dakar, est là mais c'est un duo de pilotes nordistes qui va animer cette course : David Hauquier et Arnaud Demeester.Le second a 21 ans. Ce sera sa première victoire au Touquet. Depuis, il en a remporté 6 autres. Ce qui reste le record absolu de l'épreuve.Le départ, le holeshot, le goulet. Revivez les premières minutes de cet Enduro 95. La suite est à voir ce soir à la télé vers 0h35 puis en replay pendant un mois sur hdf.france3.fr