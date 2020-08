SPORT LEGENDE. Revivez en intégralité le Paris-Roubaix de 1981

À ce sujet, la rédaction vous recommande SPORT LEGENDE. Revivez en intégralité le 16e de finale de la coupe de l'UEFA opposant le RC Lens à la Lazio Rome en 1977

Nous sommes le 12 avril 1981. C'est la 79e édition du Paris-Roubaix. Les coureurs-cyclistes prennent le départ des 263 kilomètres qui les séparent de Roubaix à Compiègne.C'est parti pour plus de 6 heures de course. Parmi les favoris, Fons de Wolf, vainqueur du Milan-San-Remo, Roger de Vlaeminck dit "Monsieur Paris-Roubaix" et le triple tenant du titre Francesco Moser.Le Breton, Bernard Hinault, tenant du titre de champion du monde, ne part pas favori. "L'enfer du Nord" ne lui a pas réussi lors des éditions précédentes. Il avait terminé 13e en 1978, 11e en 1979 et 4e en 1980.Cette 79e édition se joue finalement au sprint entre six coureurs. Et c'est finalement Bernard Hinault qui devance Roger de Vlaeminck et Francesco Moser, respectivement deuxième et troisième.Revivez le sprint final de ce Paris-Roubaix. L'intégralité de la course est à voir ce soir sur France 3 vers 00 h 30.Chaque lundi jusqu'au 20 août revivez les grands moments du sports dans les Hauts-de-France comme l'épopée de Calais en Coupe de France.