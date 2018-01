Stade Briochin - RC Lens 0-1 : “On est passé et c’est ce qu’on va retenir”

Stade Briochin-RC Lens 0-1

Les réactions après Stade Briochin - Lens

Un pénalty à la 14ème minute et.. c'est tout ! Lea fait le minimum ce mardi soir à Saint-Brieuc. Bousculés, les Lensois ont même concédé un pénalty dès la 10ème minute. Stoppé par Jérémy Vachoux. Les Briochins se sont d'ailleurs procuré les principales occasions de la 1ère mi-temps. Et c'est contre le cours du jeu qu'ils sont rentrés aux vestiaires menés 0-1 (pénalty de Cristian Lopez).« On a souffert en première mi-temps, surtout durant les 20 premières minutes, a expliqué Gervais Martel, Président du Conseil d'administration du RC Lens. Dans ce genre de match, tout peut arriver. Saint-Brieuc aurait pu l’emporter. Ils m’ont étonné, ils allaient vite, notamment leur numéro 7 de 32 ans qui a mis le turbin en première mi-temps. Mais le principal, c’est qu’on soit passé et c’est ce qu’on va retenir. »La deuxième mi-temps sera plus équilibrée. Lene se montre pas dominateur mais assure l'essentiel : les Lensois joueront les 8èmes de finale de la Coupe de France.

"On s’est qualifié et c’était notre objectif !, a commenté Eric Sikora, l'entraîneur du RC Lens. On a aussi évité les blessures et les prolongations. C’est bien vu notre calendrier serré. "