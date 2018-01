Il y a une très mauvaise information

Stationnement : les prix s'envolent-ils vraiment à Amiens ?

Intervenants : Gaël Mordac, Président Fédération des commerçants du centre-ville d'Amiens ; Brigitte Fouré, Maire d'Amiens ; Caroline Cayeux, Maire (LR) de Beauvais (60) - France 3 Picardie - Reportage de Stanislas Madej, Nicolas COrselle et Nagib Ben Ghezala. Infographies de Franck Blancquart. Montage de Sébastien Le Fur.

Avant, à Amiens, vous payiez 2,10€ pour une heure et demie de stationnement, et risquez de payeren cas de dépassement d'horaire. Et maintenant ? L'heure et demie de stationnement coûte 2,10€ et l'automobiliste encourt au-delà de ce délaiVous ne voyez aucune différence ? C'est normal, seul le nom de l'amende change. Pourtant, la ville d'Amiens. Comme l'indique le président de la Fédération des commerçants du centre-ville d'Amiens Gaël Mordac, "il y a une très mauvaise information.""On pense que les choses ont complètement été changées" alors qu'il y a "Pour un stationnement de plus d'une heure et demi, on préférera comme en 2017 l'une des