Steenvoorde : des fèves Iris Mittenaere (Miss Univers) dans les galette des rois

"A Steenvoorde, on est fiers d'Iris Mittenaere"

Ils ont eu l'idée en juillet dernier. Quelques mois après le sacre d', l'enfant de Steenvoorde, devenue Miss univers. Julie et Dominique Hoorelbeke, boulangers installés dans la commune depuis un an et demi, ont fait une commande spéciale de 2500 fèves représentant Iris Mittenaere. Et une autre de la couronne argentée. Une collection de 5 fèves en tout.Leur idée : proposer des galettes des rois "en hommage" à, la fierté du village (elle a déjà une sculpture à son effigie sur un rond-point). "On a eu l'idée grâce à mon marchand de fèves. Après, pour la réalisation, ça a été délicat. Je voulais une fève 3D, pas une fève plate. Avec des tenues qu'elle a portées àet, et qui m'ont marquées".4 fèves, 4 tenues donc : une tenue de concours Miss France, une tenue de corsaire, un costume "moulin rouge" et une robe dorée spéciale Miss univers.Ces fèves font un carton depuis quelques jours. Face à la demande, 1000 fèves de plus ont déjà été recommandées. Elles arriveront le 20 janvier. Sachant que la boulangerie prévoit vont vendre des galettes jusqu’au 4 février."Ça a pris tout de suite, affirme Julie Hoorelbeke qui a même servi dimanche avec une couronne de. A, on est très fières d'Iris Mittenaere. On est content. le but c'était de rendre Les fèves, on les a commandées il y a six mois. On se demandait si elle aurait toujours la même popularité. Mais des fans, il y en a partout. Même son beau-père est venu acheter chez nous une galette à la crème."S’il reste des, elles seront vendues seules, notamment aux fabophiles (collectionneurs de fèves). La boulangère tient une liste d’attente, elle a des commandes de la France entière (Lyon, Ardennes,…). Une cinquantaine pour l‘instant.