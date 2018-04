Stromae lance une collection de vêtements et prépare un morceau pour son défilé

Je ne m'interdis pas de refaire un album, mais franchement je ne sais pas quand ce sera

Retour sur scène avec Orelsan

Stromae, qui présente vendredi, via son label Mosaert, une collection de vêtements et une ligne dédiée à la maison au Bon Marché à Paris,, qu'il a composé pour ce projet."C'est le morceau du défilé, il dure 10 minutes, il sortira le 25. Il s'intitule 'Défiler'", a dit le musicien belge, expliquant que le titre faisait référence autant à "la mode, la beauté mais aussi à la marche, au fait de marcher à l'envers, à l'endroit...""C'est une espèce de première depuis cinq ans, c'est sûr que ça fait du bien, mais ce n'est pas du tout un signe pour dire que je sors un album", a précisé l'artiste belge,"C'est un titre comme ça, qui se prêtait à l'occasion., mais franchement je ne sais pas quand ce sera", a ajouté Stromae, qui a fait un retour surprise sur scène il y a quelques semaines à Bruxelles , invité par le rappeur Orelsan."C'était cool.comme s'il m'aidait à remonter sur scène. Ça a été un vrai plaisir", a confié le chanteur de "Papaoutai".Lors de sa dernière tournée en 2015, de passage en Afrique, il avait dû annuler des concerts en raison des effets secondaires de Lariam, un traitement préventif contre le paludisme.(anagramme de Stromae, lui-même anagramme de maestro) avec son épouse, la stylisteet son frèredirecteur artistique.Au Bon Marché, dans le 7arrondissement parisien, ils présentent vendredi soir leur cinquième collection, unisexe, dont les imprimés s'inspirent de l'Art déco et de l'Art nouveau