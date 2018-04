Stromae : voici “Défiler”, son nouveau clip après 5 ans d'absence

Stromae - Défiler

"Dites-moi comment ça marche ?"

10 minutes deaprès 5 ans sans vraie nouvelle chanson. "", c'est le nom de ce single pas comme les autres. D'abord parce qu'il dure 10 minutes. Ensuite parce qu'il est en fait un morceau composé pour un défilé de mode. Et comme on n'est jamais mieux servi comme par soi-même, c'est pour présenter la collection de sa propre marque ("") que le chanteur belge sort du silence.Le morceau a été dévoilé au début du mois à Paris. Ce jour-là,, sa femme Coralie et son frère Luc faisaient la promotion de leurs vêtements haut de gamme dans un grand magasin. "Défiler" servait donc de bande-son aux mannequins.Que raconte cette chanson ? Les mots sont empruntés au monde de la mode (fil, noeuds, rembobiner...) mais entre les lignes, on comprend vite que la chanson évoque l'état d'esprit actuel du chanteur belge. "«. Je n’sais pas mais c’que je sais, c’est qu’si j’ai peur, c’est qu’j’suis pas l’dernier. Comme si y’avait qu’une arrivée, qu’un seul endroit, qu’une seule route où on d’vrait aller. Ça m’étonnerait, tout c’que j’sais, c’est que j’sais pas. J’y vais pas à pas. Ouais pas à pas. Ouais pas à pas ».a vécu une période trouble, entre burn-out et besoin de prendre du recul. Il a également subi les effets secondaires d'un médicament anti-paludisme. "Dites-moi comment ça marche ?", questionne-t-il dans le refrain de sa chanson. Le tempo est électro et lent. On reconnaît évidemment la patte Stromae. Le clip rappelle aussi que le chanteur n'a pas perdu le sens du marketing.Cette chanson marque le vrai retour de. Le chanteur belge n'a pas annoncé de date ou de projet. Mais ce nouveau single amorce peut-être son retour. «J’étais chez moi à Bruxelles, je voyageais un petit peu. J’avais vraiment besoin d’enlever tout ce que j’avais sur les épaules. Toute cette pression qu’amène le succès», expliquait-il récemment. J’ai quand même fait deux cents concerts en deux ans, c’est insensé, cela représente un concert tous les trois jours. C’était une superbe expérience mais c’est allé trop vite». Et il précisait quand même début avril : "C'est une espèce de première depuis cinq ans, c'est sûr que ça fait du bien, mais ce n'est pas du tout un signe pour dire que je sors un album".Dernièrement, il a donné une longue interview à France 2 a produit des morceaux et un clip avec ce même Orelsan, co-composé "Dommage" avec Big Flo et Oli , produit Vitaa... Avant beaucoup plus ?