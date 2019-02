Subaquatique, géant, carnavalesque, people, posthume... On vous raconte 10 mariages insolites dans les Hauts-de-France

1939 : mariage d'un couple franco-belge à Halluin (Nord)

1946 : mariage de cinq soeurs à Béthune (Pas-de-Calais)

1965 : mariage de Jonny Hallyday et Sylvie Vartan à Loconville (Oise)

Marie Louise et Roger se sont mariés en 1939, autour d'une table installée en pleine rue, pile à l'endroit où passe la frontière entre Halluin et Menin (Belgique). En 1989, ils ont fêté leurs noces d'or au même endroit !Un record ? Cinq soeurs qui se marient le même jour (mais pas avec cinq frères !). C'était à Béthune peu après la deuxième guerre mondiale.

Pour échapper à la foule, le couple vedette avait décidé de se marier dans ce village de l'Oise. Raté ! Le chanteur, alors en service militaire en Allemagne, a obtenu une permission spéciale pour cet événement.



1970 : mariage subaquatique à Armentières (Nord)

1971 : mariage du géant Atlas, 2,35 m, à Roucourt (Nord)

2000 : mariage de l'an 2000 à Croix-Fonsomme (Aisne)

2001 : mariage d'un couple de greffés du coeur à Peronne-en-Mélantois (Nord)

2014 : mariage posthume à Festieux (Aisne)

2015 : mariage en plein carnaval de Dunkerque (Nord)

2018 : à Saint-Omer, une mère et sa fille se marient avec la même robe pendant la même cérémonie

Un mariage dans la piscine d'Armentières. Sous l'eau. Avec le prêtre, les témoins, l'autel et la croix. Des images montées à l'époque sur la musique de James Bond.C'était une vedette de la télévision dans les années 60-70. Le mariage de Fernand Bachelard, dit le géant Atlas, était un événement. Filmé par les caméras de la télévision régionale. Quand un homme de 2,35 m, 225 kilos (taille 65 en chaussures) se marie, sa femme parait forcément toute petite...Ah, l'an 2000 ! Pour marquer ce passage du siècle, ce couple axonais a décidé de demander au maire de célébrer leur union le 1er janvier 2000 à 0h.Le fabuleux destin de deux greffés du coeur. Sylvie et Christian se sont dit oui en 2001 à Peronne-en-Mélantois.Grâce à une dérogation présidentielle, elle "épouse" l'homme qu'elle aimait, bien qu'il soit mort. Francine s'est mariée avec James, décédé dans un accident de chasse, après 30 ans de vie commune. Leur mariage était prévu normalement quelques mois plus tard."Si tu veux pas que ta femme t'emmerde, te marie pas, te marie pas", dit une chanson bien connue du Carnaval de Dunkerque. Bertrand, 48 ans, et Jessie, 43 ans, Dunkerquois, en couple depuis 13 ans, ont décidé de se marier quand même... Un jour de carnaval. Un mardi, jour de la Bande de Rosendaël, ils se sont dit oui. Avec leur clet'che et la clique bien sûr...Quoi de plus heureux qu'un mariage dans la famille ? Yvette, Guy, Priscilla et Frédéric ont trouvé la réponse : deux mariages célébrés en même temps, samedi dernier à la mairie de Saint-Omer.