Une “super lune” brillera dans le ciel ce mercredi soir : comment la voir ?

Visible via un télescope

Avis aux couche-tards ou et aux lève-tôt, une "super lune" sera visible dans la nuit du mercredi 20 au jeudi 21 mars. À 2h43, plus précisément.C'est à cette heure que la lune sera la plus proche de la Terre (, contre les 406 000 km d'ordinaire) et paraîtra plus grosse... ce qui ne la rendra pas pour autant visible à l'œil nu :Les deux précédentes "super lunes" étaient visibles le(mais invisible en France car en plein après-midi) et le 21 janvier, nuit au cours de laquelle elle coïncidait avec une éclipse totale – c'est la raison pour laquelle elle était rouge.En réalité, le phénomène de "super lune" que les scientifiques appellent "phénomène de périgée syzygi" n'est pas si rare. Il arrive même tous les un an et 48 jours, note l'Observatoire de Paris