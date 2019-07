Un supporter du RC Lens condamné pour des chants homophobes

Merci à tous de dire Hors-Jeu à l’homophobie 🛑 !



Lors du match de Ligue 2, Valenciennes FC contre RC Lens le 12 avril 2019, un supporter du club lensois a proféré des chants homphobes.Désigné par la Ligue de football professionnel (LFP), dans son communiqué , comme le meneur des supporteurs du RC Lens, il a été condamné à 10 000 euros d'amende et à 5h d'activités d'intérêt général, en lien avec des associations de prévention des discriminations. Il a également été licencié de la Fédération française de football (FFF).Ce supporter est connu pour être le meneur de la tribune Marek du stade Bollaert, celle des ultra lensois, d'après BFM TV Une vidéo aurait été relayée sur les réseaux sociaux, où on l'aperçoit en train de proférer des chants "provocateurs, à possible caractère homophobe", selon le parquet de Béthune. Alerté par le préfet du Pas-de-Calais, le parquet de Béthune avait ouvert une enquête judiciaire dès le lundi 15 avril.À l'occasion de la journée mondiale contre l'homophobie, le 17 mai, la LFP avait montré son engagement pour cette cause.