Un car de supporters du LOSC vandalisé à Lyon, une plainte déposée

"Individus cagoulés"



"Ils ne savent pas lire le plan..."

Bon pour info, nos supporters viennent de rentrer, pourquoi que maintenant ? L'attente d'un bus de rechange de la compagnie de bus hier soir. Parti a 2h du Groupama Stadium. Merci a tous les participants malgré tout et bon courage pour ceux qui vont bosser... — GO RIJSEL SPIRIT (@gorijselspirit) 6 mai 2019

Le car de la section des Go Rijsel Spirit, un groupe de supporters de Lille, a été vandalisé dimanche vers 17 heures, quelques heures avant le match entre l'OL et le LOSC (2-2). Des vitres ont été brisées comme le montrent les photos ci-dessous publiées sur Twitter. Un supporter a été légèrement blessé. « Il n'y a pas de blessé grave heureusement, mais beaucoup d'incompréhension sur le geste de ces personnes », précisent les Go Rijsel Spirit qui ont décidé de déposer plainte. Selon les Go Rijsel Spirit, ces dégradations sont le fait d'"individus cagoulés et tout en noir". Et ils mettent en cause l'organisation de l'Oympique lyonnais. Ils racontent dans un communiqué : "Nous arrivons directement au stade vers 16h30-17h, notre chauffeur cherche logiquement le parcage, notre compagnie et même notre groupe n'étant pas encore allé au nouveau stade lyonnais..., raconte le groupe lillois. Il était convenu avec les autorités que notre bus devait directement aller au parking visiteur et s'y garer. Sauf que sur place, aucune indication et même pas une personne pour nous indiquer le chemin de ce parking. Si, un stadier, mais n'indiquant pas précisément ce parking, juste une direction."Une version des faits contestée. Selon une source interne au club lyonnais, citée par RMC Sport , le car lillois était en retard et les supporters du groupe Go Rijsel Spirit ne racontent pas "la bonne histoire" : « Surtout que nous les attendions à 15h et effectivement, ils n’ont pas trouvé le secteur visiteur car ils ne savent pas lire le plan que nous leur avons envoyé », ajoute cette source. Selon une source policière, des images de l'incident existent et permettront de déterminer les responsabilités. Elle confirme « trois cailloux lancés ».