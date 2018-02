RC Lens : une banderole de la Joconde déployée à Bollaert pour défendre son transfert au Louvre-Lens

Des chants ont été préparés : “La Joconde à Lens, c’est une évidence” et “Mona Lisa, l’Artois te tend les bras”



Mais merde on est le le 1er avril ?! — Edgar Dayday (@EdgDayday) February 9, 2018

La Joconde au Louvre-Lens ?

se rencontrent et se soutiennent. Les joueurs duseront peut-être surpris de défendre leur matchsamedi, lors de la rencontre avec leLesdu club ont en effet décidé de déployer un tifo, comprendre une banderole géante,qui portera pour l'occasion les indique le site Made In Lens . Des slogans ont également été préparés par les supporters : “” et “”.Unpour soutenir le maire de Lens Sylvain Robert, qui a écrit il y a quelques jours au Président de la République pour que la Joconde soit transférée au Louvre-Lens et attirer ainsi un nouveau public. "La Jocondeparce qu'elle est probablement l'image la plus connue dans le monde. Elle est davantage qu'un portrait, elle est uneau service de la cohésion de la Nation et d'une culture européenne partagée. Maintenant qu'il est autorisé d'espérer l'admirer ailleurs que dans son palais,", avait indiqué le maire de la commune."On ne va pas déplacer le Louvre, maisou la tapisserie de Bayeux ?", avait par ailleurs déclaré Françoise Nyssen, ministre de la Culture.