Suppression de la taxe d'habitation : quelle économie dans votre commune du Nord ou du Pas-de-Calais ?

Quel est le gain moyen dans le département du Nord ?

Quel est le gain moyen dans le département du Pas-de-Calais ?

C'est une des mesures phares du quinquennat. La réduction progressive de la taxe d'habitation se poursuit pour la deuxième année consécutive. Et le Ministère des finances communique largement pour essayer de promouvoir cette baisse et ses effets pour le porte-monnaie des Français.Le tableau complet des gains moyens par foyer dans toutes les communes de France a donc été publié. "Après une baisse d’un tiers en 2018, la taxe d’habitation baisse à nouveau cette année de 2/3 pour près de 80% des foyers", explique Bercy. Pour ces foyers, la suppression totale sera effective en 2020. Pour les 20% de foyers restants, les plus aisés du pays, c'est en 2023 qu'ils ne paieront plus la taxe d'habitation.Dans le Pas-de-Calais, la baisse moyenne par foyer s'élève à 393 € pour les 404 828 foyers concernés. Dans le Nord, ce chiffre s'élève à 342 € pour les 668 031 foyers du département concernés.Comment lire le tableau ? Tapez le nom de votre commune. Vous retrouverez ensuite par colonnes, le nombre de foyers concernés dans la commune et surtout l'économie moyenne par foyer en fonction des années. le gain est de plus en plus élevé jusqu'à arriver à une taxe 0.Attention, ce sont des moyennes : votre économie à vous peut être différente, plus ou moins élevé. Ce que ne dit pas ce tableau, c'est combien paient ceux qui continuent à payer la totalité de la taxe jusqu'en 2023.Pour les collectivités locales, la suppression de cette taxe doit normalement, selon la direction générale des finances publiques "n'avoir aucun impact budgétaire pour les collectivités locales. Il sera en effet mis en place des mécanismes de compensation à l’euro près (transfert de part d’imposition entre collectivités, attribution de parts d’un impôt national) garantissant un maintien des ressources des collectivités."