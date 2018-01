Surveillants agressés par un détenu jihadiste : “blocage total” des prisons lundi

Trois fonctionnaires blessés à l'arme blanche

Le parquet de Paris sur l'enquête

Dénonçant leface au traitement des détenus radicalisés les plus violents, l'Ufap-Unsa Justice, syndicat majoritaire, et la CGT Pénitentiaire appellent "l'ensemble des personnels pénitentiaires (...) à participer aux actions de blocage total des structures", aprèsvendredi dans une bonne partie des établissements du pays.Un appel qui sera suivi par les surveillants du Centre pénitentiaire de Laon, dans l'Aisne. C'est ce qu'annonce le secrétaire de l’UFAP M. Artmann. "Nous bloqueront l'établissement dès 6h du matin". Vendredi, les surveillants ont. Une action symbolique en soutien à leurs trois collègues agressés jeudi. À Vendin-le-Vieil,du centre pénitentiaire étaient mobilisés devant la prison.Les surveillants pénitentiaires debloqueront également tous les mouvements de la maison d’arrêt dès 7h. Ceux de Vendin-le-Vieil suivront évidemment le mouvement, à l’exception du personnel médical. Les établissements deseront bloqués dès 6h30.La garde des Sceaux Nicole Belloubet se rendra mardi au centre de détention de Vendin-le-Vieil. La ministre "a diligenté aujourd'hui même une inspection pour faire la lumière sur les conditions et les circonstances ayant conduit à cette agression", a indiqué son ministère dans un communiqué. "Les syndicats seront reçus à la Chancellerie demain par le cabinet de la garde des Sceaux. La ministre les recevra dans les prochains jours", selon le texte.Au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, trois gardiens ont été blessés jeudi à l'arme blanche par l'islamiste allemand Christian Ganczarski, un des instigateurs de l'attentat contre la synagogue de Djerba (Tunisie) , qui avait fait 21 morts en avril 2002. Cet ancien cadre d'Al-Qaïda effectuait la fin de sa peine dans, dernier survivant des commandos des attentats du 13 novembre 2015, lors de son procès en Belgique.Les syndicats demandent par ailleurs à être reçus "sans délai par la garde des Sceaux" et exigent "la mise à pied immédiate du chef d'établissement, responsable par ses décisions, de la mise en danger" des surveillants.Ils critiquent en particulier le récentde Christian Ganczarski alors qu'il avait été placé à l'isolement avec des mesures renforcées après des écoutes qui laissaient penser à un passage à l'acte imminent."Les surveillants, qui connaissent le mieux les détenus, qui les voient toute la journée, ne servent qu'à ouvrir et fermer les portes: on ne les écoute pas. Les conditions de travail sont inadmissibles", a réagi Christopher Dorangeville, le secrétaire général de la CGT Pénitentiaire, signataire de l'appel à manifester au côté de son homologue de l'Ufap-Unsa, Jean-François Forget.La. Elle a été ouverte du chef deen relation avec une entreprise terroriste.Selon l'administration pénitentiaire, les prisons françaises comptaient fin décembreet environ 1.200 personnes considérées comme radicalisées, majoritairement dans les établissements de la région parisienne.