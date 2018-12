Téléthon 2018 : les animations dans l'Aisne, l'Oise et la Somme

Depuis 32 ans, l'Association Française contre la Myopatie organise le Téléthon, un événement devenu un rendez-vous incontournable de la solidarité en France.Des milliers de bénévoles se mobilisent pour proposer des activités dont les recettes sont ensuite reversées à l'AFM pour financer la recherche.Dans l'Aisne, l'Oise et la Somme, des animations sont proposées durant les 3 jours du Téléthon.Si vous voulez apporter votre soutien financier à l'AFM, entrez le nom d'une ville ou d'un département dans la barre de recherche de cette carte de l'AFM-Téléthon :Le traditionnel top départ de l'émission diffusée sur France Télévision dès vendredi 18h45 sera donné non plus depuis les grandes bulles de la place de la Concorde à Paris, mais dans les studios de France Télévision. Une décision prise en lien avec la manifestation annoncée des gilets jaunes dans la capitale samedi.En 2017, l'AFM avait récolté 89 millions d'euros dans le cadre du Téléthon, dont 75 millions de promesses formulées pendant le week-end.