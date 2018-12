Téléthon 2018 : les dons encore en baisse dans les Hauts-de-France

Le 3637 reste ouvert jusqu'au vendredi 14 décembre à 17 heures

💛69 290 089 € : Merci à tous !💛



L’année où le #Téléthon partage ses plus belles victoires, son compteur est fragilisé par un contexte social très difficile ➜ https://t.co/21NTKehUoU

La collecte continue. Pour faire un don :

💳 https://t.co/W54AzFWmfN

☎ 3637#Téléthon2018 pic.twitter.com/FevUoKdbYP — AFM-Téléthon (@Telethon_France) 9 décembre 2018

Après une baisse de plus de 10% en(par rapport à 2016), les dons récoltés en 2018 pour ledans lessont de nouveau en diminution, aveccontre 1 531 500 l'an dernier.Une tendance similaire à ce qui est constaté sur le planavec une somme totale de 69 290 089 euros, soit plus de 8% de baisse par rapport à 2017.Dans la région, c'est dans leque les donateurs ont été les plus généreux, avec€ récoltés. On comptabiliseeuros de dons dans le€ dans l'€ dans laet€ dans l'