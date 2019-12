Téléthon 2019 : 1.194.000 euros de dons promis dans les Hauts-de-France

Le compteur de l'édition 2019 du Téléthon s'est arrêté dans la nuit de samedi à dimanche au bout de 30h d'actions. Après une année 2018 où la mobilisation pour la recherche contre les maladies rares s'était télescopée avec celle des gilets jaunes, les dons sont repartis à la hausse avec 74.569.212 euros promis dans l'ensemble du pays, soit environ 5 millions supplémentaires. Dans les Hauts-de-France, le total s'élève à 1.194.000 euros.Dans le détail, c'est le Nord, et de loin, qui a le plus répondu à l'appel de l'AFM-Téléthon, avec un total de 504.000 euros. Le département comptait cette année la ville ambassadrice, Dunkerque, dont est originaire l'acteur Jean-Paul Rouvre, parrain de l'édition. Arrivent ensuite le Pas-de-Calais (267.000 euros), l'Oise (199.000 euros), puis la Somme (121.000 euros) et l'Aisne (103.000 euros).A l'échelle régionale, les promesses de dons sont toutefois en baisse par rapport à l'an dernier, où 1.332.000 euros avaient été récoltés à l'arrêt du compteur. Au total, ce montant avait atteint 6.283.425 euros . Car il est toujours possible de participer jusqu'au vendredi après l'arrêt de l'émission en appelant le 3637, ou toute l'année via le site www.telethon.fr